Эксперт Sky Слейтер: двери для Окона закрыты

Эксперт Sky Sports F1 Крейг Слейтер считает, что Эстебану Окону будет сложно найти себе новую команду и остаться в Формуле-1.

«Его уход был предрешён. Просто его отношения с «Альпин» подошли к естественному концу. Он провёл там пять лет, что по меркам Формулы-1 и так очень много. Возможно, команда решила, что нужно немного освежить состав.

Окону придётся нелегко. Его делами управляет Тото Вольф. Но если бы Вольф хотел взять его на освобождающееся после ухода Льюиса Хэмилтона место, это уже произошло бы. Для Эстебана Окона двери, кажется, закрыты», — приводит слова Слейтера издание Newsweek.

Напомним, на Гран-при Монако Окон стал виновником аварии, когда на первом круге гонки столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли. Пьер сумел продолжить гонку и набрал своё первое очко в сезоне. Через некоторое «Альпин» объявила, что Окон покинет команду в конце сезона.