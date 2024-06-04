Тото Вольф пообещал, что в Канаде Хэмилтон тоже получит новое антикрыло

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Канады и сообщил, что на этом этапе Формулы-1 сезона-2024 Льюис Хэмилтон тоже получит новое переднее антикрыло.

«Уикенд в Монако получился обнадёживающим. Мы прогрессируем, улучшая баланс машины и приближаясь к лидерам. Этот прогресс пока не проявляется в наших позициях в финишном протоколе, но если мы продолжим сокращать отставание от лидеров, то со временем это произойдёт.

В Канаде у обоих пилотов будет обновлённое переднее антикрыло, а также некоторые другие новинки, которые будут готовы к этому этапу. Наше последнее обновление помогло немного улучшить темп на узких улицах Монако, но на предстоящих трассах оно должно принести больше пользы.

Тем не менее плотность борьбы впереди пелотона невероятно высока, и мы не питаем иллюзий по поводу того, что другие остановятся в развитии. Нам нужно продолжать усердно работать, чтобы влиться в эту борьбу», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, на Гран-при Монако новое антикрыло было только у Джорджа Расселла.