«Ред Булл» на два года продлил контракт с Серхио Пересом

Команда «Ред Булл» на два года продлила контракт с Серхио Пересом.

Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. За это время он одержал пять побед и, помимо этого, ещё 24 раза поднимался на призовой подиум. В прошлом сезоне-2024 он стал вице-чемпионом мира, набрав более чем в два раза меньше очков, чем его напарник по команде Макс Ферстаппен.

На данный момент Серхио Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, уступая Максу Ферстаппену, Шарлю Леклеру, Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» хотел подписать Серхио Переса по схеме 1+1, а сам мексиканец настаивал на жёстком двухлетнем контракте.

«Ред Булл» официально объявил, что Перес будет выступать в его составе до 2026 года включительно.