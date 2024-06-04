«Команде нужны преемственность и стабильность». Хорнер — о продлении Переса

Генеральный директор и руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Серхио Пересом.

«Сейчас важный момент для утверждения нашего состава на 2025 год, и мы очень рады продолжить сотрудничество с Чеко. Команде нужны преемственность и стабильность, а Чеко и Макс [Ферстаппен] демонстрируют успешное и надёжное партнёрство, обеспечившее в прошлом году нашей команде первый в её истории чемпионский дубль.

Чеко успешно начал сезон-2024, заняв вторые места в Бахрейне, Саудовской Аравии и Японии, а затем поднялся на подиум в Китае. Последние несколько гонок были для него тяжёлыми, пелотон уплотнился, но мы уверены в нём и с нетерпением ждём возвращения его привычной формы.

Нам нужно много работать, чтобы сохранить свои титулы, но мы уверены в своём составе и в команде в целом, что крайне важно в таком напряжённом чемпионате», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Серхио Перес будет выступать в составе «Ред Булл» до 2026 года включительно.