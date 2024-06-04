Серхио Перес: рад остаться здесь, чтобы внести свой вклад в великую историю этой команды

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес прокомментировал продление контракта со своей нынешней командой «Ред Булл».

«Я по-настоящему рад связать своё будущее с этой замечательной командой. Нигде больше для пилота нет такого вызова, как на трассе, так и вне её, как в «Ред Булл».

Я рад остаться здесь, чтобы продолжить наше сотрудничество ещё на два года и внести свой вклад в великую историю этой команды. Быть частью «Ред Булл» — это огромный вызов, и мне это нравится.

В этом году перед нами стоит серьёзная задача, и я полностью верю в команду, что нас ждёт светлое будущее, и я рад быть её частью. Хочу поблагодарить всех за доверие, которое мне оказано, и хочу отплатить за это отличными результатами на трассе и вне её. Нам предстоит большая работа, и вместе мы выиграем ещё много чемпионатов», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. За это время он одержал пять побед и, помимо этого, ещё 24 раза поднимался на призовой подиум. В прошлом сезоне-2024 он стал вице-чемпионом мира, уступив только напарнику по команде Максу Ферстаппену.