Эксперт Сейвуд: «Ред Булл» не отпустит Цуноду в «Ауди»

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что, по его сведениям, команда «Ред Булл» не намерена отпускать гонщика своей младшей команды «РБ» Юки Цуноду в «Ауди», но немецкая компания может попробовать выкупить его контракт.

«Я слышал, что «Ред Булл» не отпускает Юки в «Ауди». Это довольно интересно, учитывая, что теперь (после подписания нового контракта с Серхио Пересом. – Прим. «Чемпионата») у них есть три гонщика на два места в «РБ»… Если, конечно, «Ауди» не выкупит его...» — написал Сейвуд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 4 июня, команда «Ред Булл» на два года продлила контракт с Серхио Пересом. В составе «РБ» выступают Юки Цунода и Даниэль Риккардо. Лиам Лоусон является запасным гонщиком «Ред Булл» и «РБ».