Палмер раскритиковал пилота, благодаря которому Сайнс спасся в Монако

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный эксперт Джолион Палмер раскритиковал пилота «Кик-Заубера» Гуаньюя Чжоу, отметив, что на Гран-при Монако он уступал недопустимо много своему напарнику Валттери Боттасу.

«Давайте наконец посмотрим, благодаря кому [Карлос] Сайнс смог вновь вернуться на третье место, и ключевой личностью здесь является Чжоу [Гуаньюй], у которого был очень странный уикенд.

Что касается «Кик-Заубера», то у них не было темпа, они были далеко позади. И Чжоу, похоже, не был слишком заинтересован в том, чтобы хоть как-то бороться в гонке. На старте, ещё до первого поворота, его прошли оба «Хааса» — [Нико] Хюлькенберг и [Кевин] Магнуссен, и он оказался далеко в хвосте пелотона», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

Поскольку Чжоу не прошёл первый сектор на старте в Монако до аварии Кевина Магнуссена и Серхио Переса и остановки гонки, на рестарте все выстроились в изначальном порядке. Это позволило Карлосу Сайнсу вновь стартовать третьим.