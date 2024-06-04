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Тео Пуршер рассказал о хейте и угрозах расправы после аварии в IndyCar

Тео Пуршер рассказал о хейте и угрозах расправы после аварии в IndyCar
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Гонщик «Макларена» в IndyCar Тео Пуршер рассказал, что он получил много хейта и угроз расправы после аварии на этапе в Детройте.

Пуршер столкнулся с Агустином Канапино по ходу богатой на инциденты гонки и впоследствии был оштрафован, так как стюарды признали его виновным.

Канапино на момент инцидента шёл шестым и потерял три позиции.

Француз, который является резервным гонщиком «Кик-Заубера» и действующим чемпионом Формулы-2, проводил лишь четвёртую гонку IndyCar.

В понедельник вечером он опубликовал сообщение, что подвергся нападкам со стороны фанатов Канапино.

«За последние сутки я получил столько хейта и угроз смерти из-за какого-то небольшого инцидента на Гран-при Детройта.

Мы все люди и можем совершать ошибки. Но оскорблять людей в Интернете – это ненормально. Пожалуйста, будьте добры друг к другу», — написал Пуршер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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