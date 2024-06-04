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Оскар Пиастри отрицает, что победа Норриса усилила на него давление

Оскар Пиастри отрицает, что победа Норриса усилила на него давление
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отрицает, что победа его напарника по команде Ландо Норриса на Гран-при Майами усилила на него давление.

«Знаете, я думаю, что очень сильно провёл последние два уикенда. Например, в Имоле мы выступили очень хорошо от начала и до конца. От первого круга в практике до последнего круга гонки. Я финишировал там четвёртым.

Иногда так бывает, что больше доволен своим выступлением, финишировав четвёртым, чем оказавшись на подиуме при не очень хорошем уикенде. Если всё сделал хорошо, то получаешь больше удовлетворения и знаний в долгосрочной перспективе.

Я не чувствую особого давления из-за успеха Ландо. Думаю, результат придёт сам собой. Я просто буду и дальше делать то, что делал в последние пару уикендов, и если быть достаточно стабильным, то шансы рано или поздно реализуются.

Я не вижу больших изменений в своём подходе к делу по сравнению с дебютным сезоном. Начало этого года было немного более комфортным, чем, скажем, 12 месяцев назад.

Появилось немного больше авторитета, немного больше уверенности в себе, несколько результатов в активе, так что это просто дополнительный фактор комфорта. Всё остальное, если честно, более-менее то же самое. У меня уже есть опыт, он как бы естественным образом развивается, но не меняется», — приводит слова Пиастри издание Motorsport Week.

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