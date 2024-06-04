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Стало известно, почему «Альпин» не смогла высадить Окона уже в Канаде

Стало известно, почему «Альпин» не смогла высадить Окона уже в Канаде
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Стала известна причина, по которой «Альпин» не смогла отстранить Эстебана Окона уже на Гран-при Канады.

Французское издание L’Équipe сообщает, что руководство команды из Энстоуна всерьёз хотело высадить Окона в наказание за аварию с напарником Пьером Гасли на Гран-при Монако и посадить в Канаде в его машину Джека Дуэна.

Однако это решение должно было получить одобрение со стороны юристов «Рено». Эта новая команда юристов присоединилась к «Альпин» после дела Оскара Пиастри, который отказался выступать за французскую команду и перешёл в «Макларен».

Однако, как сообщает L’Equipe, юристы быстро поняли, что отстранять Эстебана Окона по ходу сезона рискованно.

Он мог приехать в Монреаль, чтобы формально выполнить свои обязательства, а потом просто улететь из Канады и предъявить «Альпин» иск.

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