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Репортёр Ф-1 объяснил, почему возвращение Чжоу в «Альпин» имело бы смысл

Репортёр Ф-1 объяснил, почему возвращение Чжоу в «Альпин» имело бы смысл
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Французский репортёр Формулы-1 Фред Ферре считает, что возвращение гонщика «Кик-Заубера» Гуаньюя Чжоу в «Альпин», где он в 2021 году был резервным и тест-пилотом, имеет смысл.

«На освобождающееся место в «Альпин» много кандидатов. А как насчёт Чжоу? Мы знаем, что «Джили» (китайский производитель автомобилей. – Прим. «Чемпионата») тесно связана с «Рено».

Они подписали соглашение год назад. Было бы разумно пригласить в заводскую команду китайского гонщика, даже если это французский гоночный коллектив.

Я считаю, что имеет смысл посадить Чжоу рядом с Пьером [Гасли]», — сказал Ферре в выпуске подкаста F1 Nation.

Напомним, «Альпин» объявила, что Эстебан Окон покинет команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

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