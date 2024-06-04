«От нас утечек не было». Вассёр — о тайных переговорах с Хэмилтоном

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как проходили переговоры с Льюисом Хэмилтоном о его переходе в «Скудерию».

«От нас утечек не было. Были какие-то сообщения днём, перед объявлением, но я думаю, что это было намеренно сделано кем-то из Великобритании», — сказал он с улыбкой.

«Я очень ценю то, что мы небольшой группой месяцами работали над этим соглашением, и до самого конца не было никаких утечек. Это хорошо.

У нас были некоторые утечки информации в самом начале, когда я присоединился к «Феррари», и даже до этого. Например, я узнал, что перехожу в «Феррари», из прессы – ещё до того, как начал с ними переговоры.

За последние шесть месяцев вокруг нас ходили слухи в прессе, но это были лишь слухи, а не настоящие утечки информации из команды. Была история с Эдрианом Ньюи, которого видели в Болонье, потому что он ехал в Муджелло. Но это не утечка!

Не хочу судить о прошлом, но мне сейчас не на что жаловаться. Например, в «Рено» у меня было гораздо больше утечек», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.