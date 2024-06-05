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Bild: Окон может воспользоваться давними связями, чтобы получить место в пелотоне

Bild: Окон может воспользоваться давними связями, чтобы получить место в пелотоне
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Эстебан Окон может воспользоваться давними связями, чтобы получить место в пелотоне Формулы-1 на следующий год.

Немецкое издание Bild сообщает, что Окон хотел бы получить место в «Мерседесе». Руководитель этой команды Тото Вольф является его менеджером. Но возвращение Эстебана в Брэкли нереально.

Вместо этого французский гонщик может попробовать перейти в «Хаас», где у него также есть давние связи с нынешним руководителем команды Аяо Комацу.

Комацу был инженером в «Лотусе»/«Рено», когда Окон был тест-пилотом этой команды в начале своей карьеры. Его связи с Оконом могли бы сделать француза подходящим кандидатом, отмечает Bild.

Освобождающееся после ухода Нико Хюлькенберга в «Ауди» место, вероятно, займёт протеже «Феррари» Оливер Берман. Но Окон может претендовать на место Кевина Магнуссена, который проводит противоречивый сезон.

Напомним, Эстебан Окон покинет свою нынешнюю команду «Альпин» в конце этого сезона.

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