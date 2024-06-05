Монтойя рассказал, как «Феррари» может убедить Ньюи присоединиться ним

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, как «Феррари» может убедить Эдриана Ньюи подписать контракт со «Скудерией».

«Я считаю, что единственный довод, который мог бы убедить Ньюи перейти в «Феррари», это если бы ему позволили заниматься проектированием дорожных машин.

Если бы в «Феррари» сказали: «Ты спроектируешь следующие пять наших суперкаров, но при этом сделай нам болид Формулы-1», то я думаю, он бы в мгновение ока воспользовался этим предложением, потому что ему нравится выходить за рамки возможного.

Да, он сконструировал этот гиперкар RB17, он должен получиться безумным. Но это машина «Ред Булл», а не «Феррари». Нравится вам это или нет», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.

Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя работал с Ньюи в «Макларене» в 2005 и 2006 годах.