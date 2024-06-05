Умер бывший автогонщик и владелец команды Формулы-1 Парнелли Джонс

В возрасте 90 лет ушёл из жизни Парнелли Джонс — бывший профессиональный автогонщик и бывший владелец команды Формулы-1 «Парнелли» (Vel Parnelli Jones Racing). Об этом сообщил в социальных сетях его сын.

В своей карьере автогонщика Парнелли Джонс становился победителем Инди-500 1963 года, пятикратным чемпионом USAC в классах спринт-каров и сток-каров, а также на четырёх гонках Кубка NASCAR. В 1962 году Джонс стал первым гонщиком, преодолевшим квалификацию Инди-500 со скоростью более 150 миль в час, завоевав поул-позишн со скоростью 150,370 миль в час (241,997 км/ч).

Команда «Парнелли», владельцем который был Джонс, приняла участие в 16 гонках Формулы-1 с конца 1974 по начало 1976 года и набрала в них шесть очков.