«Спасибо всем, кто со мной с самого начала». Хэмилтон высказался перед ГП Канады

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил свою первую победу в «Королевских гонках». Её он добыл на Гран-при Канады 2007 года. В тот момент Льюис выступал за «Макларен».

«С нетерпением жду возвращения в Монреаль. Вспоминаю свою первую победу. 22 года, мой первый год в Формуле-1 и всего лишь шестая гонка. Это был момент, когда сбылась мечта. В тот уикенд у меня была такая сильная поддержка, и с тех пор я продолжаю чувствовать её. Спасибо вам всем, особенно тем, кто со мной с самого начала», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

«Как будто это было вчера, чемпион», — прокомментировала пресс-служба «Макларена».

Гран-при Канады нынешнего сезона состоится с 7 по 9 июня.

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