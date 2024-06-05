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Серхио Перес обратился к подписчикам после нового контракта с «Ред Булл»

Серхио Перес обратился к подписчикам после нового контракта с «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о новом контракте с австрийской командой. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на два сезона.

«Сейчас я очень счастлив. Для меня это многое значит. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков по всему миру, которые поддерживают меня, толкают вперёд и остаются со мной во время этого путешествия. Впереди – новые победы и новые эмоции. Спасибо всем», — сказал Перес.

Серхио выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В сезоне-2024 он стал вице-чемпионом мира, уступив только напарнику по команде Максу Ферстаппену.

На данный момент мексиканец занимает пятое место в общем зачёте пилотов.

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