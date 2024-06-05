Марк Маркес подписал двухлетний контракт с «Дукати»

Гонщик «Грезини», шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес в следующем сезоне присоединится к «Дукати». Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что стороны подписали соглашение сроком на два сезона.

«Я очень рад, что в следующем сезоне у меня будет возможность представлять заводскую команду «Дукати» в MotoGP. Рад, что могу сделать этот большой шаг, и благодарен за доверие, оказанное мне», — сказал Маркес после заключения контракта.

Напомним, ранее издание Motorsport сообщало, что итальянский гонщик «Дукати» Энеа Бастьянини в следующем сезоне чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP будет выступать за рулём байка КТМ.

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