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Ферстаппен впервые отреагировал на новый контракт Переса с «Ред Булл»

Ферстаппен впервые отреагировал на новый контракт Переса с «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о новом контракте Серхио Переса с австрийской командой. Вчера, 4 июня, «Ред Булл» объявил, что Серхио будет выступать в их составе до 2026 года включительно.

«Это отличная новость. Чеко подписал контракт с командой до 2026 года, и я рад, что мы сможет продолжить наше успешное партнёрство, которое наладили в течение последних нескольких лет. В прошлом году у нас выдался рекордный сезон. У нас очень сильная команда, поэтому мы с нетерпением ждём возможности развить этот успех и в следующие два года», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 169 очков. Перес располагается на пятой позиции (107 баллов).

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