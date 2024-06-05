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На ПМЭФ представлен концепт электрической Lada Niva

На ПМЭФ представлен концепт электрической Lada Niva
Концепт-кар Lada e-Niva Travel
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На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация концепта первой электрической Lada Niva — e-Niva Travel.

Известно, что максимальная мощность мотора Lada e-Niva Travel — 120 кВт (163 л. с.), а запас хода на одной зарядке составляет 175 км. Литий-никелевые батареи автомобиля располагаются под задними сиденьями, а от бытовой розетки они заряжаются за 12 часов.

Концепт-кар Lada e-Niva Travel

Концепт-кар Lada e-Niva Travel

Фото: РИА Новости

О планах серийного производства электромобиля пока не сообщалось. Концепт e-Niva Travel представлен пока лишь в демонстрационных целях.

Напомним, в дни ПМЭФ также ожидается официальная премьера Lada Iskra, которая заменит в модельном ряду АвтоВАЗа Lada Granta. Ранее сообщалось, что Iskra будет доступна с кузовами седан, универсал и универсал кросс.

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