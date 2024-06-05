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Представлена новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra

Представлена новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra
Lada Iskra
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На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra, которая в будущем заменит в линейке завода Lada Granta.

Автомобиль будет представлен в виде седана, универсала и кросс-версии. Оснащаться Iskra будет 1,6-литровым двигателем, который в базовой комплектации в паре с пятиступенчатой коробкой передач будет выдавать 90 лошадиных сил, а в более мощных исполнениях — 106.

Lada Iskra

Lada Iskra

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

На презентации автомобиль был представлен в малиновом цвете, за счёт которого АвтоВАЗ расширяет палитру доступных оттенков. Серийное производство Lada Iskra стартует в 2025 году, а цены на новинку будут объявлены позднее.

Напомним, ранее на ПМЭФ дебютировала первая электрическая Niva — концепт-кар Lada e-Niva Travel.

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