Названа позиция «Мерседеса» по дальнейшей карьере Эстебана Окона в автоспорте

Команда Формулы-1 «Мерседес» будет продолжать заниматься карьерой французского гонщика Эстебана Окона. Об этом рассказал один из представителей гоночного коллектива из Германии. Ранее стало известно, что Окон покинет свою нынешнюю команду «Альпин» по окончании этого сезона Формулы-1.

«Гвен Лагрю, который возглавляет нашу программу молодых пилотов, продолжает управлять карьерой Эстебана. Так что «Мерседес» будет продолжать поддерживать его. Мы будем работать с ним, чтобы обеспечить лучшие возможности для следующего этапа его карьеры», — приводит слова представителя «Мерседеса» Mirror.

Недавно сообщалось, что Эстебан может воспользоваться давними связями, чтобы получить место в пелотоне Формулы-1 на следующий год.

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