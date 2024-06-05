Джек Дуэн заменит Эстебана Окона на первой тренировке Гран-при Канады

Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн заменит боевого гонщика команды Эстебана Окона в первой свободной сессии предстоящего Гран-при Канады.

«Мы решили, что Джек заменит Эстебана на первой тренировке Гран-при Канады. Учитывая отличную работу Джека на симуляторе в последних гонках, мы можем рассчитывать на его ценные отзывы в Монреале», — приводит слова руководителя «Альпин» Бруно Фамена пресс-служба команды.

«Очень рад шансу выйти на трассу в Монреале для участия в первой свободной практике. Я впервые буду выступать на автодроме имени Жиля Вильнёва и жду этого с нетерпением. Благодарен команде за возможность провести больше времени на трассе, а также ознакомиться с машиной 2024 года. Это поможет мне при работе на симуляторе. Я сосредоточусь на том, чтобы сделать всё возможное для команды и максимально эффективно провести сессию», — сказал Дуэн.

Гран-при Канады пройдёт с 7 по 9 июня.

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