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Дэвид Крофт объяснил, почему Сайнс выберет «Уильямс», а не «Ауди»

Дэвид Крофт объяснил, почему Сайнс выберет «Уильямс», а не «Ауди»
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Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт высказал мнение, что новой командой испанского гонщика Карлоса Сайнса станет «Уильямс». Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Джеймс Ваулз – человек, который очень хорошо умеет вдохновлять. У него есть стратегия. Он знает, что ничего не произойдёт в одночасье, и продаёт мечту. Он продал мечту Алексу Албону, который также очень сильно верит в силовую установку «Мерседеса» 2026 года. Может ли он заполучить Сайнса? Мой ответ – да, может. Положа руку на сердце, полагаю, он перейдёт всё же в «Уильямс». Думаю, Карлос отправится именно туда, потому что прекрасно видит, что ждёт его впереди вместе с этой командой. Что касается перспектив «Ауди», то в данный момент о них сложно сказать что-то определённое», — приводит слова Крофта Crash.net со ссылкой на его выступление в Sky Sports F1 podcast.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

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