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Инженер Леклера рассказал, как технические специалисты попадают в Формулу-1

Инженер Леклера рассказал, как технические специалисты попадают в Формулу-1
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Брайан Боцци, гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, рассказал о своём пути в престижнейшую гоночную серию мира.

«По происхождению я итало-датчанин и учился в Британской международной школе Святого Георгия в Риме до того, как начал изучать машиностроение в Университете Бата. В то время я принял участие в программе «Феррари», дающей студентам возможность спроектировать и построить гоночную машину. Соревновались университеты со всего мира, как настоящие гоночные команды, тогда я понял, что мне нравятся гонки, и попытался устроиться стажёром в «Феррари».

С тех пор дела пошли хорошо, и я уже несколько лет являюсь частью «Феррари». Я очень горжусь тем, что представляю команду и Италию на самом высоком уровне в автоспорте, и особенно тем, что мне представился шанс поработать с таким гонщиком, как Шарль», — приводит слова Боцци пресс-служба «Феррари».

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