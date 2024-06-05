Компания Rimac показала первый гиперкар своего основателя

Компания Rimac Automobili объявила о том, что её основателю и владельцу Мате Римацу доставлен его первый автомобиль марки Rimac. Речь об одном из самых быстрых электрогиперкаров в мире — Rimac Nevera.

Rimac Nevera Мате Римаца Фото: Rimac

Отмечается, что Римац выбрал автомобиль с карбоновым корпусом, окрашенным в красный цвет, при этом в рамках отделки уровня Level 3 Carbon создателям машины необходимо было направить волокна материала таким образом, чтобы их направление соответствовало геометрии кузова.

Салон Rimac Nevera Мате Римаца Фото: Rimac

Rimac Nevera была представлена в качестве концепт-кара в 2018 году, а её серийное производство началось в 2022-м. У автомобиля четыре электромотора, которые в общей сложности генерируют 1914 лошадиных сил, а в мае 2023 года он за день установил более 20 рекордов скорости.

Rimac Nevera Мате Римаца Фото: Rimac

До 100 км/ч Nevera разгоняется за 1,82 секунды, а максимальная скорость машины без ограничителя составляет 412 км/ч. В общей сложности в Rimac выпустят 150 экземпляров автомобиля, а первый из них достался экс-чемпиону Формулы-1 Нико Росбергу.