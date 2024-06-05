Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Компания Rimac показала первый гиперкар своего основателя

Компания Rimac показала первый гиперкар своего основателя
Rimac Nevera Мате Римаца
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Rimac Automobili объявила о том, что её основателю и владельцу Мате Римацу доставлен его первый автомобиль марки Rimac. Речь об одном из самых быстрых электрогиперкаров в мире — Rimac Nevera.

Rimac Nevera Мате Римаца

Rimac Nevera Мате Римаца

Фото: Rimac

Отмечается, что Римац выбрал автомобиль с карбоновым корпусом, окрашенным в красный цвет, при этом в рамках отделки уровня Level 3 Carbon создателям машины необходимо было направить волокна материала таким образом, чтобы их направление соответствовало геометрии кузова.

Салон Rimac Nevera Мате Римаца

Салон Rimac Nevera Мате Римаца

Фото: Rimac

Rimac Nevera была представлена в качестве концепт-кара в 2018 году, а её серийное производство началось в 2022-м. У автомобиля четыре электромотора, которые в общей сложности генерируют 1914 лошадиных сил, а в мае 2023 года он за день установил более 20 рекордов скорости.

Rimac Nevera Мате Римаца

Rimac Nevera Мате Римаца

Фото: Rimac

До 100 км/ч Nevera разгоняется за 1,82 секунды, а максимальная скорость машины без ограничителя составляет 412 км/ч. В общей сложности в Rimac выпустят 150 экземпляров автомобиля, а первый из них достался экс-чемпиону Формулы-1 Нико Росбергу.

Материалы по теме
Фото
В Италии создали четыре суперкара в честь Бэтмена. Они разгоняются быстрее машин Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android