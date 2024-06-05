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Хилл — о Пересе: «Ред Булл» сейчас одноногий, хотя ему нужно защищаться

Хилл — о Пересе: «Ред Булл» сейчас одноногий, хотя ему нужно защищаться
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Чемпион мира британец Деймон Хилл высказался о последних выступлениях команды «Ред Булл», отметив нестабильность мексиканца Серхио Переса.

«Игра началась, есть две команды, демонстрирующие темп и догоняющие «Ред Булл» на определённых трассах. Если «Ред Булл» окажется на подходящей трассе, его будет трудно догнать, но не забывайте, что и у «Феррари», и у «Макларена» атаковать способны оба пилота.

Не уверен, что можно сказать то же самое о Чеко. Сейчас «Ред Булл» одноногий, хотя ему нужно защищаться. Теперь нельзя отставать от Ферстаппена на три десятые, поскольку в этот разрыв могут попасть много машин. Отставания сокращаются. Это можно увидеть и по очкам. Тотальное доминирование Ферстаппена проходит, хотя сезон долог», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

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