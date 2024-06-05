Формула-1 назвала дату презентации регламента 2026 года

Формула-1 анонсировала презентацию нового регламента, которая начнётся завтра, 6 июня, в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на болидах Ф-1 будут изменены силовые установки, в которых мощность электрической части возрастёт в три раза, также будет совершён переход на экологическое топливо.

Размеры машин также будут пересмотрены, ожидается, что болиды станут короче и уже, что скажется на их весе, который может уменьшиться на 50 кг.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 276 очков.

2. «Феррари» — 252.

3. «Макларен» — 184.

4. «Мерседес» — 96.

5. «Астон Мартин» — 44.

6. «РБ» — 24.

7. «Хаас» — 7.

8. «Уильямс» — 2.

9. «Альпин» — 2.

10. «Кик-Заубер» — 0.

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