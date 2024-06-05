Формула-1 назвала дату презентации регламента 2026 года

Формула-1 анонсировала презентацию нового регламента, которая начнётся завтра, 6 июня, в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что в 2026 году на болидах Ф-1 будут изменены силовые установки, в которых мощность электрической части возрастёт в три раза, также будет совершён переход на экологическое топливо.
Размеры машин также будут пересмотрены, ожидается, что болиды станут короче и уже, что скажется на их весе, который может уменьшиться на 50 кг.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 276 очков.
2. «Феррари» — 252.
3. «Макларен» — 184.
4. «Мерседес» — 96.
5. «Астон Мартин» — 44.
6. «РБ» — 24.
7. «Хаас» — 7.
8. «Уильямс» — 2.
9. «Альпин» — 2.
10. «Кик-Заубер» — 0.
Сколько зарабатывают в Формуле-1