Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Швейцарские власти прекратили расследование о спонсорстве «Кик-Заубера»

Швейцарские власти прекратили расследование о спонсорстве «Кик-Заубера»
Комментарии

Швейцарские власти прекратили расследование о спонсорстве команды Формулы-1 «Кик-Заубер», сообщает издание Keystone-SDA.

Напомним, в нынешнем сезоне команда представила два названия — «Кик-Заубер» и «Стейк», где последнее является названием онлайн-казино, что стало предметом интереса, поскольку реклама азартных игр в Швейцарии запрещена.

Было учтено, что «Заубер» выступает за рубежом и не появляется в Швейцарии с логотипом «Стейк», услуги которого недоступны в Швейцарии.

В настоящий момент, после восьми этапов, «Кик-Заубер» занимает последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Финн Валттери Боттас располагается на 20-м месте в личном зачёте пилотов, его напарник китаец Гуаньюй Чжоу – 19-й.

Материалы по теме
Журналист AMuS Шмидт: «Кик-Зауберу» следует заменить одного из гонщиков по ходу сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android