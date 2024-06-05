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На этапе Формулы-1 в Канаде ожидается дождь

На этапе Формулы-1 в Канаде ожидается дождь
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На предстоящем девятом этапе Формулы-1 в сезоне-2024, который пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале (Канада), ожидается дождь, сообщает издание Racingnews365.

Первые предпосылки к непогоде ожидаются в четверг, а в пятницу может пройти сильный ливень после обеда и совпасть со второй свободной практикой.

В субботу, день квалификации, также высока вероятность дождя. Что же касается воскресенья, то утро ожидается солнечным, после чего, во второй половине дня, вероятность осадков повысится.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 169 очков.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 138.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 113.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 108.
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 71.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 54.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 42.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
10. Юки Цунода («РБ») — 19.

Напомним, гонка Гран-при Канады запланирована на 21:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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