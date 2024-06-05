На этапе Формулы-1 в Канаде ожидается дождь

На предстоящем девятом этапе Формулы-1 в сезоне-2024, который пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале (Канада), ожидается дождь, сообщает издание Racingnews365.

Первые предпосылки к непогоде ожидаются в четверг, а в пятницу может пройти сильный ливень после обеда и совпасть со второй свободной практикой.

В субботу, день квалификации, также высока вероятность дождя. Что же касается воскресенья, то утро ожидается солнечным, после чего, во второй половине дня, вероятность осадков повысится.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 169 очков.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 138.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 113.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 108.

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 71.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 54.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 42.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

10. Юки Цунода («РБ») — 19.

Напомним, гонка Гран-при Канады запланирована на 21:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.