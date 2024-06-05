Окон рассчитывает на контракт с «Ауди» — F1-Insider

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, готовящийся покинуть команду по окончании нынешнего сезона, рассчитывает на контракт с «Ауди», сообщает издание F1-Insider. Однако приоритетом для немецкой компании по-прежнему остаётся испанец Карлос Сайнс-младший.

Напомним, ситуация с уходом Окона из «Альпин» начала стремительно развиваться после его столкновения с напарником и соотечественником Пьером Гасли на Гран-при Монако, он получил штраф и был подвергнут массовой критике.

По сообщениям пресс-службы Ф-1, уже в середине следующей неделе глава «Альпин» Бруно Фамен сообщил Окону на базе в Энстоуне (Великобритания), что команда не будет продлевать с ним контракт.

31 мая Окон опубликовал заявление об инциденте на Гран-при Монако, сообщив, что он расстроен количеством негатива в свой адрес, но признаёт свою вину.