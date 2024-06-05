Вильнёв — об «Альпин»: французская команда с двумя французами — бессмыслица

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал новость об уходе француза Эстебана Окона из «Альпин» по окончании сезона.

«Неудивительно, что Эстебан Окон и «Альпин» разошлись. «Альпин» не могла удерживать двух французских гонщиков – Окона и Пьера Гасли. В чём смысл? Что это даёт команде?

Это французская команда с двумя французами. На какой рынок они пытаются выйти? Франция. Это бессмыслица. Кто-то должен был уйти, очевидно. И, учитывая решение Окона в Монако, он не тот пилот, которого будут держать. Он сделал решение для команды простым», — приводит слова Вильнёва издание Grandprix247.

Ранее издание F1-Insider сообщило, что Эстебан Окон нацелен на контракт с «Ауди».