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Экс-пилот Ф-1 ван дер Гарде объяснил, почему «Ред Булл» не меняет Переса

Экс-пилот Ф-1 ван дер Гарде объяснил, почему «Ред Булл» не меняет Переса
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Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал решение команды «Ред Булл» продлить контракт с мексиканцем Серхио Пересом.

«Сайнс бы там не смог работать. Между ним и Ферстаппеном была бы напряжённость, и это не сработало бы. Сейчас у них есть Макс – первый пилот, лучший пилот, и Серхио Перес – номер второй. Тишина в «Ред Булл» обусловлена иерархией.

Как второй пилот Перес по-прежнему способен выиграть несколько гонок и финишировать вторым или третьим в чемпионате, его рыночная стоимость останется хорошей. Это логичный выбор. Было понятно, что это произойдёт. Перес очень хорош как второй пилот», — сказал ван дер Гарде в подкасте DRS De Race Show.

Ранее Ферстаппен отреагировал на новый контракт Переса с «Ред Булл».

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