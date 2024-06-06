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Глава «Макларена» назвал проблему, с которой команда может столкнуться в Канаде

Глава «Макларена» назвал проблему, с которой команда может столкнуться в Канаде
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах, с которыми может столкнуться команда на предстоящем Гран-при Канады.

«Мы не до конца довольны реакцией машины на бордюры и неровности. И это требует более фундаментальной проработки, нежели адаптации, имеющейся у машины сейчас.

Очевидно, мы экспериментируем с настройками, но, вероятно, мы не сможем достичь той же производительности в этом отношении, что у некоторых других машин. Наши пилоты довольно чётко заявили, что другие машины ведут себя на бордюрах уверенней. Цель нашей работы заключается в том, чтобы в погоне за характеристиками не лишиться сильных сторон. Это не всегда возможно, но это часть работы для каждой команды», — приводит слова Стеллы Motorsport.

Напомним, Гран-при Канады пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале (Канада).

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