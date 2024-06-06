Ford тестирует на «Нордшляйфе» новый Mustang GTD. Он может установить рекорд марки

На «Северной петле» «Нюрбургринга» во время тестов замечен Ford Mustang GTD 2025 модельного года. Отмечается, что это первые тесты этой модели на «Нордшляйфе», а по информации Motor Authority, в Ford рассчитывают обновить свой рекорд круга на этой трассе.

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Так, по данным издания, цель инженеров — проехать круг по «Северной петле» быстрее чем за семь минут. Напомним, рекорд «Нордшляйфе» для серийных машин принадлежит гиперкару Mercedes-AMG One — 6.35,183. Быстрее чем за семь минут круг по этой трассе также проезжали некоторые модели Porsche, Lamborghini и Ferrari, в то время как рекорд Ford — 7.52, которые показал Хорст фон Заурма на 550-сильном Ford GT в 2006 году.

Под капотом у нового Ford Mustang GTD 5,2-литровый двигатель V8, мощность которого увеличена до 800 лошадиных сил. Известно, что у машины переработанная спортивная подвеска, а также аналог системы снижения лобового сопротивления (DRS), используемой в Формуле-1.