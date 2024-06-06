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Ford тестирует на «Нордшляйфе» новый Mustang GTD. Он может установить рекорд марки

Ford тестирует на «Нордшляйфе» новый Mustang GTD. Он может установить рекорд марки
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На «Северной петле» «Нюрбургринга» во время тестов замечен Ford Mustang GTD 2025 модельного года. Отмечается, что это первые тесты этой модели на «Нордшляйфе», а по информации Motor Authority, в Ford рассчитывают обновить свой рекорд круга на этой трассе.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Так, по данным издания, цель инженеров — проехать круг по «Северной петле» быстрее чем за семь минут. Напомним, рекорд «Нордшляйфе» для серийных машин принадлежит гиперкару Mercedes-AMG One — 6.35,183. Быстрее чем за семь минут круг по этой трассе также проезжали некоторые модели Porsche, Lamborghini и Ferrari, в то время как рекорд Ford — 7.52, которые показал Хорст фон Заурма на 550-сильном Ford GT в 2006 году.

Под капотом у нового Ford Mustang GTD 5,2-литровый двигатель V8, мощность которого увеличена до 800 лошадиных сил. Известно, что у машины переработанная спортивная подвеска, а также аналог системы снижения лобового сопротивления (DRS), используемой в Формуле-1.

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