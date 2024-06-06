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Фредерик Вассёр утверждает, что его не волнует «Ред Булл»

Фредерик Вассёр утверждает, что его не волнует «Ред Булл»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр утверждает, что его не заботят соперники, несмотря на то что итальянская команда отстаёт от «Ред Булл» лишь на 24 очка в турнирной таблице Кубка конструкторов.

«Мы боремся с «Маклареном» и «Ред Булл» за лидерство. Но я сосредоточен только на нас самих. Меня не волнуют другие. Наша цель — хорошо поработать над улучшением машины, хорошо поработать с гонщиками. И уже потом мы боремся с теми, кто рядом с нами на стартовой решётке.

Я вообще не зациклен на ком-то, потому что нам предстоит провести ещё 17 (на самом деле 16. – Прим. «Чемпионата») гонок.

Да, «Макларен» прогрессирует и претендует на лидерство. Но в Монако у нас были первое и третье места, а у них – второе и четвёртое. У нас был абсолютно одинаковый темп. В Имоле они были впереди нас. Так будет до конца [сезона].

Я не думаю о «Ред Булл», меня они вообще не беспокоят», — приводит слова 56-летнего француза RacingNews365.

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