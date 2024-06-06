Фредерик Вассёр утверждает, что его не волнует «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр утверждает, что его не заботят соперники, несмотря на то что итальянская команда отстаёт от «Ред Булл» лишь на 24 очка в турнирной таблице Кубка конструкторов.

«Мы боремся с «Маклареном» и «Ред Булл» за лидерство. Но я сосредоточен только на нас самих. Меня не волнуют другие. Наша цель — хорошо поработать над улучшением машины, хорошо поработать с гонщиками. И уже потом мы боремся с теми, кто рядом с нами на стартовой решётке.

Я вообще не зациклен на ком-то, потому что нам предстоит провести ещё 17 (на самом деле 16. – Прим. «Чемпионата») гонок.

Да, «Макларен» прогрессирует и претендует на лидерство. Но в Монако у нас были первое и третье места, а у них – второе и четвёртое. У нас был абсолютно одинаковый темп. В Имоле они были впереди нас. Так будет до конца [сезона].

Я не думаю о «Ред Булл», меня они вообще не беспокоят», — приводит слова 56-летнего француза RacingNews365.