«Стараемся быть прозрачными и честными». Вольф — об отношении к своим пилотам

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф настаивает, что его пилоты — Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон — будут иметь одинаковое к себе отношение в оставшейся части сезона, несмотря на предстоящий уход семикратного чемпиона мира в «Феррари».

«Все гонщики порой настроены немного скептически. Я думаю, что как команда мы продемонстрировали, что даже в самых напряжённых моментах соперничества между нашими гонщиками мы стараемся правильно балансировать, быть прозрачными и честными.

Мы на 100% выполняем задачу предоставить двум нашим гонщикам две отличные машины, самые лучшие машины, а также дать им поддержку и наилучшие варианты стратегии на гонку», — приводит слова Вольфа издание F1technical.

Напомним, на Гран-при Монако только Джордж Расселл имел новое антикрыло, но в «Мерседесе» объяснили, что Хэмилтон сам отказался от использования новинки после того, как опробовал её на симуляторе. На Гран-при Канады W15 британца уже будет оснащён новым антикрылом.