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Леклер: в Монако наша машина была хороша, но это не значит, что так будет до конца сезона

Леклер: в Монако наша машина была хороша, но это не значит, что так будет до конца сезона
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер преуменьшает ожидания, что после победы на Гран-при Монако итальянская команда включится в борьбу за чемпионство.

«Нам не следует завышать ожидания. Очевидно, что Монако — очень специфическая трасса, и там наша машина действительно была очень хороша. Но это не значит, что так будет до конца сезона.

Оглядываясь назад, я считаю, что мы проделали хорошую работу, получив практически максимально возможные результаты. Я не думаю о титуле, ещё слишком рано. Нам есть над чем ещё работать, и только постепенно мы сможем достичь нашей цели», — приводит слова 26-летнего монегаска издание France24.

Шарль Леклер занимает второе место в личном зачёте чемпионата, уступая пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену 31 очко.

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