Эксперт сайта Ф-1 назвал пилота, которого «Уильямс» хочет подписать в случае отказа Сайнса

Эксперт Формулы-1 Лоуренс Барретто поделился своей последней информацией о ситуации команды «Уильямс» на рынке пилотов.

«Уильямс изо всех сил пытается убедить Сайнса присоединиться к ним. Тогда в следующем году у них будет один из самых впечатляющих составов в пелотоне.

Если испанец откажется, то главным претендентом на получение этого места станет Валттери Боттас.

Как и «Уильямс», «Кик-Заубер»/«Ауди» тоже прилагают максимальные усилия, чтобы подписать Сайнса, но если это не сработает, они переключатся на Эстебана Окона и Юки Цуноду.

Вместе с тем Боттас входит в шорт-лист «Хааса» и претендует на место в «Альпин», — написал Барретто в колонке на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле Валттери Боттас провёл встречу с руководителем «Уильямса» Джеймсом Ваулзом.