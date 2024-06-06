Экс-пилот Ф-1 предсказывает битву «Ред Булл» и «Феррари» на сложной трассе в Канаде

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде настаивает, что трасса Автодрома имени Жиля Вильнёва в Монреале, где в этот уикенд состоится Гран-при Канады, гораздо сложнее, чем кажется со стороны, и борьбу за победу в этом году на ней поведут «Ред Булл» и «Феррари».

«Когда я выступал там в 2013 году, лично для меня это была тяжёлая гонка, но это действительно потрясающая для пилотирования трасса.

Все всегда думают: «Это очень простая трасса, потому что там всего лишь несколько прямых и пару шикан», но на самом деле это очень сложная в техническом плане трасса.

По сути, это просто уличная трасса со множеством поворотов. Тут у вас должна быть машина, которая хорошо тормозит, но также хорошо работает на поребриках. Гонщикам не стоит слишком затягивать с торможением, чтобы выиграть на этом время, потому что здесь очень важен хороший выход из поворотов.

«Феррари» всегда хороша на трассах с медленными поворотами, где нужно сцепление с асфальтом и можно поздно тормозить. Но и «Ред Булл» определённо будет хорош здесь. В последние годы они всегда побеждали здесь с Максом [Ферстаппеном], а их машина суперэффективна на прямых, особенно с открытой DRS. Так что я думаю, что это будет хорошая битва между «Феррари» и «Ред Булл».

Что касается «Макларена», то они не очень хороши на прямых, поэтому, по моему мнению, они не вклинятся в битву между «Феррари» и «Ред Булл», — приводит слова ванн дер Гарде издание RacingNews365.