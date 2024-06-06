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«Пирелли» объявила выбор шин на Испанию, Австрию и Сильверстоун

«Пирелли» объявила выбор шин на Испанию, Австрию и Сильверстоун
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Компания-производитель шин для Формулы-1 «Пирелли» объявила, какие шинные компаунды она привезёт на три ближайших европейских этапа, которые состоятся после Гран-при Канады.

Выбор «Пирелли» на Испанию, Австрию и Сильверстоун

Выбор «Пирелли» на Испанию, Австрию и Сильверстоун

Фото: Аккаунт Pirelli Motorsport в X

Первый из них – Гран-при Испании – состоится в Барселоне через две недели после этапа в Монреале, который пройдёт в этот уикенд. В Испании командам, помимо дождевых шин, будут предложены три самых жёстких компаунда: C1 в качестве «харда», C2 – «медиум» и C3 – «софт».

Неделей позже состоится Гран-при Австрии в Шпильберге. На трассе «Ред Булл Ринг» будут использоваться уже три самых мягких компаунда — C3, C4 и C5, что неудивительно, учитывая относительно низкую деградацию шин на этой трассе.

Через две недели после Гран-при Австрии состоится Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Учитывая наличие на этой трассе нескольких высокоскоростных и затяжных поворотов, «Пирелли» решила предоставить командам три самых жёстких состава (C1, C2 и C3).

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