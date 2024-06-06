«Хорошо, что я больше не беру у него интервью». Журналист Ф-1 – о Стролле

Французский автоспортивный журналист Лоран Дюпен поделился своим опытом общения с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом.

«Я иногда говорю себе: хорошо, что я больше не беру у него интервью. На самом деле, если результат хороший и он набирает очки, он скажет: «Да, да», и при этом почешется, даже не взглянув на тебя. Он просто скажет: «Да, это было неплохо».

А если он не выйдет из первого сегмента квалификации, когда дела идут совсем не хорошо, то это будет: «Мы не понимаем эту машину».

Я не помню, чтобы его ответ длился более 10 секунд.

Как он ведёт себя без присутствия прессы? В паддоке он очень хорошо дружит с Эстебаном Оконом. Единственный случай, когда мы видим его улыбку по ходу уикенда, это когда он болтает с Эстебаном перед парадом [пилотов].

В остальное время он не очень активен, и совсем кислый, когда идёт общаться со спонсорами», — сказал Дюпен на YouTube-канале IDREAU.