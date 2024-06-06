«Нам не нужны деньги». Босс «Рено» отрицает слухи о продаже «Альпин»

Генеральный директор концерна «Рено» Лука де Мео категорически отрицает, что у него есть какие-либо планы по полной или частичной продаже команды «Альпин».

«Я хочу чётко прояснить этот вопрос. Мы ни в коем случае не собираемся сдаваться. Это не в моём стиле. Мы не продадим даже часть команды. Нам не нужны деньги. Я знал людей, делавших предложения направо и налево, а затем рассказывавших об этом в прессе. Нам это не интересно. Это было бы глупо, и я не буду этого делать.

Когда мы начинали в гибридную эру [в 2014 году], наш двигатель не работал как надо. Мы были чемпионами с «Ред Булл», но с гибридом всё пошло не так. Затем двигатель, который мы разработали в 2021 году, приводил к отставанию от 0,2 до 0,5 секунды на круге. А в этом году мы облажались с машиной. Сложив эти факторы, мы получим до 1,5 секунды отставания от соперников.

Я ожидаю от команды гораздо лучших результатов. Мы здесь не для того, чтобы быть 16-ми. Иногда быть вторыми, иногда пятыми – вот какой должен быть наш уровень. «Альпин» должна быть одной из топ-команд Формулы-1, потому что её поддерживает концерн «Рено». Я не думаю, что на данный момент мы заслуживаем быть топ-командой, но мы в Формуле-1 не для того, чтобы быть туристами, поэтому нам нужно много работать.

Конечно, мы делали ошибки. Бывает. Но мы поступили правильно, приведя бренд «Альпин» в Формулу-1 и покрасив машину в синий цвет. Этот бренд всегда был конкурентоспособен. Но он может добиться ещё большего, и я не хочу упускать эту возможность», — приводит слова де Мео издание Autocar.