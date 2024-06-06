В Казани состоится третий этап RDS Europe 2024

8-9 июня в Казани на автодроме Kazan Ring Canyon состоится третий этап RDS Europe 2024.

Перепад высот на этой трассе составляет около 30 метров. Интересен момент постановки, когда гонщики на большой скорости влетают на небольшую горку, а затем начинают управлять дрифт-каром в заносе в связке поворотов на спуске, а обширные гравийные ловушки всегда готовы принять любого, кто совершит ошибку.

RDS Europe 2024 Фото: Russian Drift Series GP

Действующим победителем казанского этапа RDS Europe является пилот команды Carville Racing Алексей Козлов, готовящийся к выступлению и на сей раз. Также готовятся к заездам и другие пилоты с прошлогоднего подиума – Илья Фёдоров и Тимофей Добровольский.

В субботу, 8 июня, состоится квалификация, по итогам которой определится сетка парных заездов на 9 июня.

После двух этапов в личном зачёте группы PRO таблицу возглавляет пилот команды LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев (407 баллов), его догоняют Иван Пальмин (342 балла) и Леонид Шнайдер (284 балла). В зачёте NXT на первом месте расположился Алексей Бахвалов (533 балла), следом идёт Валерий Никулин (359 баллов), на третьей строчке – Иван Седых (279 баллов).

Зачёт PRO

1. Time UP (Леонид Шнайдер, Кирилл Мацкевич)

2. CarvilleRacing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Феодор Чевычелов)

3. LUKOILRacingDriftTeam (Григорий Гусев, Данила Воробьёв, Даниил Баландин)