Карлос Сайнс уже подписал контракт на 2025 год, он будет обнародован в ближайшие дни

Карлос Сайнс уже подписал контракт на следующий год, он будет обнародован перед Гран-при Испании. Об этом сообщает издание The Objective.

Издание сообщает, что контракт прошёл юридическую проверку в авторитетной юридической фирме из Мадрида и отправлен заказчику с подписью пилота на последней странице.

С какой командой заключил соглашение Сайнс, пока доподлинно неизвестно, но, вероятнее всего, это будет «Уильямс».

Ранее сообщалось, что Карлос Сайнс хотел попасть в «Ред Булл» или «Мерседес». Но австрийская команда на днях продлила контракт с Серхио Пересом, а Тото Вольф, видимо, склоняется к приглашению Кими Антонелли.

Сайнса хочет «Ауди», но на данный момент в их распоряжении команда-аутсайдер «Кик-Заубер». «Уильямс» тоже не блещет, но они, по слухам, предлагают Сайнсу очень гибкие условия, а кроме того, в команду готовы зайти большие инвестиции.

The Objective отмечает, что возможны задержки с объявлением о контракте, но они могут быть связаны с непредвиденными обстоятельствами или необходимостью отшлифовать какие-то детали, связанные со СМИ и маркетингом.