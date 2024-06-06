Лео Туррини: «Астон Мартин» уволит Крака, его место займёт Бинотто

Известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини сообщает, что, по его сведениям, в «Астон Мартин» грядут большие перемены в руководстве команды.

«Уже все знают, что Лоуренс Стролл [владелец «Астон Мартин»] сделал предложение техническому директору [Энрико Кардиле] красной команды [«Феррари»].

Кардиле, замечательный человек, обдумывает это предложение. У него есть важные друзья в «Астон Мартин». Роберто Федели, давний менеджер по дорожным машинам «Феррари», был его наставником, когда Энрико работал над серийными автомобилями. Сейчас Федели проектирует великолепные автомобили для «Астон Мартин». А одним из старших консультантов Стролла является Амедео Фелиса, бывший менеджер команды при Луке ди Монтедземоло.

Добавлю, что там же, в «Астон Мартин», работают Марко Маттиаччи и Ринато Бизиньяни, который лет 10 назад занимался коммуникациями в Маранелло.

Они все могут воссоединиться.

Стролл-старший убеждён, что выиграет чемпионат после 2026 года, когда в его распоряжении будет отличный мотор «Хонда». Кстати, отец Лэнса скоро сменит руководителя команды, и это правда, он обратился к другому экс-менеджеру «Феррари». Речь о Маттиа Бинотто, у которого, кстати, никогда не было проблем с Кардиле.

И не забывайте, где-то там на заднем плане витает призрак Эдриана Ньюи, если он соблазнится предложением Стролла…» — написал Туррини в своём блоге.