Репортёр Sky: есть подозрения, что «Рено» не очень справляется с разработкой моторов

Репортёр Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал о положении дел в «Альпин» — заводской команде концерна «Рено».

«Что будет с двигателями в 2026 году? Неужели в Вири-Шатийон (база мотористов «Рено Спорт». — Прим. «Чемпионата») разработали действительно хороший силовой агрегат?

Мы не знаем, но люди подозревают, что, как и в случае с нынешним регламентом, они, возможно, справляются со своей работой не лучшим образом, но мы не знаем это наверняка.

Итак, это двоякая ситуация: «Рено» нужно инвестировать в двигатель, но нужно инвестировать и в Энстоун (база команды «Альпин». — Прим. «Чемпионата»), а затем вы как заводская команда должны ещё найти людей, которые захотят выступать за вас.

Но я не думаю, что для Энстоуна вопрос пилотов будет иметь решающее значение», — сказал Крофт в подкасте Sky Sports F1.