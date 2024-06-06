Formu1a.uno: влияние Хельмута Марко на выбор пилотов уменьшилось

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уже не имеет былого влияния на выбор пилотов для австрийской команды и их сателлита – «РБ» из Фаенцы. Об этом сообщает итальянское издание Formu1a.uno.

Отмечается, что резервист Лиам Лоусон практически не имеет шансов получить место боевого пилота в системе «Ред Булл», несмотря на то что отлично провёл часть прошлого сезона Формулы-1, заменяя травмированного Даниэля Риккардо. Квалификация впереди обоих «Ред Булл» в Сингапуре, а затем финиш в очках в воскресенье стали самым ярким моментом его выступлений.

Formu1a.uno отмечает, что в предыдущие годы Лоусон почти наверняка получил бы контракт, так как философия Хельмута Марко в отношении молодых гонщиков заключалась в том, чтобы дать любому таланту шанс проявить себя.

Однако времена в «Ред Булл» изменились. У команды, когда-то известной своим безжалостным отношением к пилотам, появился новый подход, о чем свидетельствует очень консервативное решение продлить Серхио Переса.

Влияние Хельмута Марко на выбор пилотов уменьшилось, у молодых талантов стало меньше возможностей – резюмирует Formu1a.uno.