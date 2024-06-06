Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Репортёр Sky Крофт намекнул, кто подогревает слухи о Ферстаппене и «Мерседесе»

Репортёр Sky Крофт намекнул, кто подогревает слухи о Ферстаппене и «Мерседесе»
Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал, что в паддоке Формулы-1 во время уикенда Гран-при Монако вновь пошли слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес». И их спровоцировало появление в паддоке Йоса Ферстаппена — отца Макса.

«В Монако снова начали обсуждаться слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес». Перед Монако волна этих слухов сошла на нет, но затем, появился кто-то, кого мы некоторое время не видели в паддоке, тот, кто довольно близок к Максу Ферстаппену. Я не называю никаких имён, но после этого пошла новая волна слухов по этому поводу.

Во время уикенда я получил пару замечательных текстовых сообщений от людей, которые слышали, как Йос говорил и говорил: «Макс перейдёт в «Мерседес», знаете, это ещё не конец».

Совершенно очевидно, что ещё есть некоторые нерешённые вопросы в этом деле. Максу логично остаться в «Ред Булл». Но когда логика решала что-то, особенно в Формуле-1?» — сказал Крофт в подкасте Sky Sports F1.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен: выступление Макса в 2023 году было уникальным, это нужно ценить
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android