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Хельмут Марко: мы с Хорнером заключили перемирие

Хельмут Марко: мы с Хорнером заключили перемирие
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко утверждает, что австрийская команда должна сплотиться и объединить усилия, чтобы выиграть этот чемпионат, так как период её доминирования, похоже, подошёл к концу.

«Мы с Хорнером заключили перемирие. Нам придётся объединить усилия. Пусть мы уже не превосходим наголову соперников, мы всё ещё хотим побеждать. Но нам определённо нужно отработать на максимуме и всеми силами стремиться к титулу.

«Феррари» сейчас сильнее, в том числе и по максимальной скорости. Так что в Канаде мы не будем фаворитами», — приводит слова 81-летнего австрийца Kronen Zeitung.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде предположил, что на Гран-при Канады борьбу за победу поведут «Ред Булл» и «Феррари», а «Макларен» будет не так хорош, их машины не очень хороши на прямых.

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